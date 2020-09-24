В Азербайджане ожидается создание запасов воды в объеме 660 млн кубометров

БАКУ /Trend/ - Согласно «Плану мероприятий на 2020-2022 годы по обеспечению эффективного использования водных ресурсов», в соответствии с рельефом рек Алиджанчай, Гудялчай, Валвалачай, Гарачай, Гусарчай, Агсучай, Туранчай, Енгиджа, Вилешчай и Заямчай планируется создать водохранилища для сбора воды горных рек. В целом на сооружаемых водохранилищах предполагается создать запас в 660 миллионов кубометров воды. Эти водохранилища будут обеспечивать орошение территорий в 139 000 га. В частности, 81 тысяча гектаров новых орошаемых земель будет предоставлена в сельскохозяйственное использование.

Как сообщает Trend, об этом сообщил заместитель председателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Рафиг Асланов на совещании 23 сентября, проведенном в формате видеоконференции. Он сообщил, что согласно утвержденному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Плану мероприятий, также планируется реконструкция гидроузлов, коллекторов и оросительных каналов в 22 местах:

"Данное мероприятие включает в себя 9 000 километров каналов. Из них 529 км - магистральные, 1 644 км - каналы первой степени, 6 817 км - каналы второй и третьей степени. Эти каналы орошают около 290 000 га земель, охватывающих 15 районов".

Отметив, что подавляющее большинство выращиваемых в Азербайджане сельскохозяйственных культур приходится на земли Миль-Мугана, Р. Асланов сказал, что на этих землях наблюдаются чрезмерные потери воды. Это отражено в утвержденном водном балансе.

По его словам, 73 процента каналов, находящихся на балансе ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» - это сухопутные каналы.

(Текст: Жаля Гасымова)