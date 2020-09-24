В Азербайджане ожидается создание запасов воды в объеме 660 млн кубометров

Экономика 24 сентября 2020 11:30 (UTC+04:00)
В Азербайджане ожидается создание запасов воды в объеме 660 млн кубометров

БАКУ /Trend/ - Согласно «Плану мероприятий на 2020-2022 годы по обеспечению эффективного использования водных ресурсов», в соответствии с рельефом рек Алиджанчай, Гудялчай, Валвалачай, Гарачай, Гусарчай, Агсучай, Туранчай, Енгиджа, Вилешчай и Заямчай планируется создать водохранилища для сбора воды горных рек. В целом на сооружаемых водохранилищах предполагается создать запас в 660 миллионов кубометров воды. Эти водохранилища будут обеспечивать орошение территорий в 139 000 га. В частности, 81 тысяча гектаров новых орошаемых земель будет предоставлена в сельскохозяйственное использование.

Как сообщает Trend, об этом сообщил заместитель председателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Рафиг Асланов на совещании 23 сентября, проведенном в формате видеоконференции. Он сообщил, что согласно утвержденному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Плану мероприятий, также планируется реконструкция гидроузлов, коллекторов и оросительных каналов в 22 местах:

"Данное мероприятие включает в себя 9 000 километров каналов. Из них 529 км - магистральные, 1 644 км - каналы первой степени, 6 817 км - каналы второй и третьей степени. Эти каналы орошают около 290 000 га земель, охватывающих 15 районов".

Отметив, что подавляющее большинство выращиваемых в Азербайджане сельскохозяйственных культур приходится на земли Миль-Мугана, Р. Асланов сказал, что на этих землях наблюдаются чрезмерные потери воды. Это отражено в утвержденном водном балансе.

По его словам, 73 процента каналов, находящихся на балансе ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» - это сухопутные каналы.

(Текст: Жаля Гасымова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Пособие на ребенка…
Пособие на ребенка…
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Как обычно происходит наследование?
Как обычно происходит наследование?
Loading Bars
Лента новостей
В Нахчыванской АР расширяется ассортимент производимой продукции Бизнес 11:47
Камран Иманов: слово Arsak (Арсак)  не имеет никакого отношения  к хай-армянам (ИНТЕРВЬЮ) Нагорно-карабахский конфликт 11:42
Туркменский банк «Рысгал» цифровизирует систему оплаты Финансы 11:42
Сегодня в Азербайджане завершается регистрация в группы дошкольной подготовки Общество 11:38
Спустя несколько месяцев "Аэрофлот" возобновил полеты в Баку (ФОТО) Общество 11:34
В Азербайджане ожидается создание запасов воды в объеме 660 млн кубометров Экономика 11:30
В Армении за сутки зарегистрировано 374 новых случаев заражения коронавирусом Армения 11:28
Азербайджанская нефть подорожала Финансы 11:24
SOCAR Trading нацелена на создание глобального интегрированного отдела нефтепродуктов Энергетика 11:23
Представлен трейлер фильма "Билесувар", премьера которого состоится на крупнейшем кинофестивале Азии (ВИДЕО) Культура 11:21
Завершился капитальный ремонт сухогрузного судна «Расул Рза» (ФОТО) Экономика 11:05
Цены на драгметаллы в Азербайджане снизились Финансы 11:00
Экспорт фруктов из Грузии возрос на 45,2%, овощей – сократился на 8,6% Грузия 11:00
В вузы Азербайджана больше всего суббакалавров поступило по II группе специальностей Общество 10:58
Максимальное использование ж/д потенциала Азербайджана и Ирана повысит уровень торгового сотрудничества – член Торговой палаты Экономика 10:52
«Азеришыг» объявил объем технических потерь электроэнергии Энергетика 10:47
ROLLS-ROYCE представляет длиннобазную версию нового Ghost Общество 10:30
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Швеции (ФОТО) Политика 10:27
В Канаде заявили о второй волне коронавируса Другие страны 10:22
В Азербайджане растет производство кукурузы Экономика 10:19
Премьера фильма "Черная вдова" вновь отложена Интересное 10:13
Филипп Киркоров хочет отправить на "Евровидение" Jony Звёздный мир 09:58
Казахстан официально отменил смертную казнь Казахстан 09:52
Манат продолжает укрепляться к валютам основных стран-партнеров Финансы 09:49
Туркменистан и USAID рассмотрели возможности реализации ряда совместных проектов Бизнес 09:44
Кабмин Израиля утвердил ужесточение карантина на две недели Израиль 09:38
ADİF выплатил вкладчикам четырех закрывшихся банков около 534 млн манатов Экономика 09:36
Лавров и Зариф в третий раз за последние месяцы обсудят в Москве ядерную сделку Ядерная программа 09:34
ВС Армении нарушили режим прекращения огня около 70 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт 09:31
ЕБРР выделил Грузии 217 миллионов евро для рефинансирования еврооблигаций Грузия 09:27
ВС Армении в июле взяли на прицел важную энергетическую и транспортную инфраструктура Азербайджана - МИД Политика 09:25
Первый музей горских евреев в Азербайджане в центре внимания израильских СМИ Общество 09:19
В Японии из-за коронавируса закрылось около 36 тысяч компаний Другие страны 09:16
Глава МИД Азербайджана отбыл с официальным визитом в Грузию Политика 09:14
В Азербайджане снизилось число выпускников колледжей по медицинским специальностям Общество 09:13
Армяне через фейковые профили осуществляют в соцсетях разведывательно-провокационную деятельность - фотофакты Общество 09:12
В Азербайджане обнародованы показатели заражения COVID-19 в общеобразовательных учреждениях Общество 09:06
В Сеуле сообщили о застреленном в КНДР чиновнике из Южной Кореи Другие страны 08:55
Власти Гонконга передумали выделять участок земли для расширения "Диснейленда" Бизнес 08:36
В Азербайджане увеличилось производство металлопродукции Бизнес 08:31
В правящей партии Японии призвали провести учения с США у островов Сенкаку Другие страны 08:17
Гахария: Грузия является верным союзником и стратегическим партнером США в Черноморском регионе Грузия 07:58
За прошедшие сутки в РК выявлено 79 заболевших коронавирусом Казахстан 07:55
Иран призвал международное сообщество предотвратить продолжение нападений на Йемен Политика 07:52
ByteDance подала в Китае заявку на получение лицензии на экспорт технологий ИКТ 07:46
SOFAZ будет продолжать вносить необходимые тактические изменения в свою инвестиционную деятельность Энергетика 07:39
Крупнейший банк Австралии выплатит более $924 млн штрафа за отмывание денег Финансы 07:29
В Белом доме не ожидают, что в США откажутся от продажи новых машин на бензине Бизнес 07:08
Пять человек погибли в результате аварии на заводе в Колумбии Другие страны 06:52
В Гаване прокомментировали ограничения США на ввоз алкоголя и табака из Кубы Бизнес 06:30
В NASA призвали создать коммерческие аналоги МКС, чтобы не уступить первенство КНР США 06:13
Нетаньяху анонсировал ужесточение карантина в Израиле на две недели с 25 сентября Израиль 05:46
Суд просят заблокировать вступление в силу запрета на скачивание TikTok в США ИКТ 05:23
ООН и Великобритания планируют провести саммит по климату 12 декабря Европа 05:01
Суд обязал сына Трампа до выборов дать показания в связи с расследованием США 04:37
В Израиле выявлено 6 667 случаев заражения коронавирусом за сутки Израиль 04:12
"Барселона" и "Атлетико" договорились о трансфере футболиста Суареса Спорт 03:51
Министр экономики Германии ушел на карантин из-за возможного контакта с больным COVID-19 Европа 03:28
Трамп не исключает определения исхода предстоящих выборов в Верховном суде США США 02:43
В Калифорнии к 2035 году запретят продажу машин с бензиновыми двигателями Транспорт 02:16
В США допустили, что могут не уложиться в график модернизации ядерных боеголовок W87 США 01:53
Mars изменит название бренда Uncle Ben's на Ben's Original Бизнес 01:32
"Арсенал" победил "Лестер" и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги Спорт 01:09
Футболист "Милана" Дуарте заразился коронавирусом Спорт 00:52
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом Россия 00:27
В Азербайджане обнародованы итоги приема в высшие учебные заведения Общество 00:12
Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram ИКТ 23 сентября 23:59
Глава МИД Ирана прибыл в Москву Политика 23 сентября 23:57
Почти 30 полицейских в Афганистане убиты при нападении талибов Другие страны 23 сентября 23:41
Али Асадов: Выделенные средства должны расходоваться экономно Экономика 23 сентября 23:20
Премьер-министр Азербайджана: Во многих случаях бюджетные организации допускают лишние расходы Экономика 23 сентября 23:15
Президент Ильхам Алиев: Балаханы и Бибиэйбат – самые древние нефтяные центры в мире Политика 23 сентября 22:47
Новый посол Азербайджана в Грузии передал Давиду Залкалиани копии верительных грамот Грузия 23 сентября 22:39
Президент Ильхам Алиев: Второй этап – это благоустройство поселка Бибиэйбат Политика 23 сентября 22:37
Президент Ильхам Алиев: Нефть в Азербайджане служит улучшению благосостояния людей Политика 23 сентября 22:35
Президент Ильхам Алиев: Проводимые в каждом поселке работы по благоустройству необходимо обсудить и с местными жителями Политика 23 сентября 22:33
Президент Ильхам Алиев: О Балаханы пишут в мировой прессе, и это только начало Политика 23 сентября 22:30
Эмин Агаларов: Единственное решение нагорно-карабахского конфликта – это освобождение всех азербайджанских территорий от армянской оккупации Нагорно-карабахский конфликт 23 сентября 22:25
Армяне уничтожают древние албанские памятники Азербайджана - историк Общество 23 сентября 21:56
Госкомитет прокомментировал арест азербайджанцев в Дагестане Азербайджан 23 сентября 21:52
Туркменистан поможет Афганистану достроить ж.д. до границы Таджикистана Туркменистан 23 сентября 21:28
Европарламент создал спецкомитет по иностранному вмешательству в демократические процессы Европа 23 сентября 21:06
Кабинет министров Азербайджана обсудил вопросы в связи с бюджетом (ФОТО) Политика 23 сентября 20:40
В Азербайджане создан Совет по космическим вопросам Политика 23 сентября 20:19
В официальной идеологии Армении господствует принцип "азербайджанофобии" - депутат Политика 23 сентября 19:59
МВФ: Нацбанк Грузии принял меры по защите банковского сектора от влияния пандемии Финансы 23 сентября 19:17
В Тбилисской индустриальной зоне планируется строительство фармацевтического завода Грузия 23 сентября 19:00
В фильмах он играл азербайджанцев! Виктор Демирташ – украинский Акиф Исламзаде (ФОТО) Культура 23 сентября 18:57
Азербайджанский дизайнер принял участие в Tajikistan Fashion Week 2020 (ФОТО/ВИДЕО) Стиль 23 сентября 18:55
Агентство социальных услуг о деталях процедуры усыновления в Азербайджане Общество 23 сентября 18:48
В Грузии продолжается ряд разработок в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Энергетика 23 сентября 18:13
Azercell представляет возможность заработать подарочный баланс! ИКТ 23 сентября 18:06
Состоялось заседание Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом (ФОТО) Общество 23 сентября 18:04
Баку, Гянджа и Габала избраны членами Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО (ФОТО) Политика 23 сентября 18:03
Anglo Asian Mining увеличивает выплаты акционерам на фоне роста доходов и прибыли от добычи золота Бизнес 23 сентября 18:01
Грузинский инфекционист рассказала, как победить коронавирус Грузия 23 сентября 17:42
Все работы по Ионическо-Адриатическому трубопроводу отложены - минэкономики Хорватии Энергетика 23 сентября 17:40
В Азербайджане выявлено 146 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 173 человека Общество 23 сентября 17:25
Начался ремонт автотрассы Баку - Губа Общество 23 сентября 17:24
Агентство инноваций Азербайджана повышает качество деятельности инкубационных и инновационных центров Бизнес 23 сентября 17:21
Все новости