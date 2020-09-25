Агросервис: В Азербайджане нет недостатка в удобрениях

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана прокомментировало сообщения о нехватке и росте цен на удобрения, предоставляемые фермерам в стране.

Как сообщила Trend начальник отдела по связям с общественностью ОАО «Агросервис» Айтекин Мамедова, проблем с распределением удобрений по стране нет.

По ее словам, в настоящее время все фермеры обеспечены удобрениями:

«Сельхозудобрения нужно вносить в почву вместе с посевом. С этим ни на одной территории проблем нет. В этом году фермерам были переданы серные амофосные удобрения. Этих удобрений хватает на всех базах ОАО« Агросервис». Недостатка в удобрениях быть не может ни в одном регионе. Помимо этого у нас есть компании по продаже удобрений, в которых фермеры могут приобретать удобрения по субсидии».

Мамедова отметила, что в ОАО могут обращаться фермеры, которые не смогли приобрести удобрения. Даже если предприниматели не имеют возможности посетить базы «Агросервиса», компания создает для них необходимые условия:

«Мы уже занимаемся и мобильной продажей удобрений. Мобильный сервис работает в регионах 6 дней в неделю. Фермеры могут получить нужные удобрения по фермерским карточкам».

А.Мамедова сказала, что роста цен на удобрения нет, они продаются фермерам по прежней цене:

«Просто раньше фермеры, подав необходимые документы, получали удобрения со скидкой 70%, то есть 70% удобрений оплачивало государство, а 30% - фермеры. Но теперь государственная скидка полностью сажается на карточку предпринимателя, таким образом фермер оплачивает 70 процентов удобрений из суммы, которая на карте, а остальные 30 процентов платит сам. Кроме того, некоторые удобрения, которых не было в прошлом году, импортируются и предлагаются фермерам по относительно низким ценам».