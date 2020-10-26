Промышленное производство Карабаха усилится в постконфликтный период

БАКУ /Trend/ - Победоносное шествие азербайджанской армии под руководством Президента Ильхама Алиева продолжается, Карабах освобождается от оккупации. Центр анализа экономических реформ и коммуникаций серьезно анализирует перспективы экономического развития Карабаха в постконфликтный период. Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал руководитель ЦАЭРК, доктор экономических наук Вусал Гасымлы предоставил интервью о промышленном потенциале Карабаха. По его словам, в Карабахе есть потенциал развития горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей и лесной промышленностей, а также производства продуктов питания и электроэнергии.

«Обширные лесные массивы горной зоны Малого Кавказа важны для развития лесной промышленности и туристической индустрии. Общая лесная площадь региона составляет около 246,7 тысяч гектаров, в том числе 13,2 тысяч гектаров ценных лесов. Площадь особо охраняемых природных территорий в нашей стране доведена до 890 тысяч гектаров, а 42,3 тысячи гектаров из них находятся под оккупацией», - отметил он.

Также Вусал Гасымлы сказал, что после освобождения от оккупации нагорная и Аранская зона Карабаха будут интегрированы с точки зрения промышленного производства. По его мнению, в советское время Нагорный Карабах развивался в тесной экономической связи с Аранской зоной Карабаха и другими экономическими регионами Азербайджана. Вдобавок, он отметил: «Дороги, проходящие во всех направлениях, тесно связывали эти два района. Подавляющее большинство предприятий, расположенных на территории Нагорного Карабаха, функционировали на основе топлива, сырья и материалов, импортируемых из районов Азербайджана, а многие работали в качестве филиалов крупных предприятий Баку. В 1985 году всего лишь 8% коконного сырья, поступающего в шелковый комбинат в Ханкенди, производилось в Нагорном Карабахе, а оставшиеся 92% привозились из других районов Азербайджана. В то время как в 1986 году только 0,3% экономических отношений Нагорно-Карабахской области и 1,4% импорта приходилось на долю Армянской ССР, 33,3% продукции, произведенной в бывшей области, реализовалось в остальной части Азербайджана. В свое время центр Нагорно-Карабахской автономной области город Ханкенди был тесно связан напрямую с железными и автомобильными дорогами Азербайджана и в целом с транспортно-коммуникационной системой республики. Расстояние от Ханкенди до Баку по железной дороге составляет 392 км. Одним словом, до оккупации Карабах всегда развивался будучи частью экономики Азербайджана».

Говоря о промышленных областях, В.Гасымлы коснулся и вопроса потенциала производства электроэнергии за счет использования водных ресурсов и отметил: «В постконфликтный период Сарсангская ГЭС с мощностью 50 МВт и Худаферинская ГЭС с мощностью 280 МВт, а также другие крупные и малые станции производства электричества смогут удовлетворить потребности Карабаха в энергии. В целом включение этих электростанций в энергосистему страны означает не только увеличение мощности, но и географическую диверсификацию источников, то есть снижение нагрузки на Абшерон, Ширван и Мингячевир, а также увеличение доли производства альтернативной (возобновляемой) энергии в общем объеме производства»

По мнению В.Гасымлы, в постконфликтный период будут широко использоваться и промышленно рекреационные возможности региона. «Предполагается, что до 40 процентов минеральных вод Азербайджана находились под оккупацией. На оккупированных территориях имеется около 120 месторождений минеральных вод различного состава и лечебного значения. В других измерениях это означает снабжение минеральной водой в объеме 7805 м3/сутки. Среди них особенное внимание привлекают Юхары и Ашагы Истису, Багырсаг, Кешдак в Кельбаджарском районе, Илыгсу, Минкенд в Лачинском районе, Туршсу, Сырлан в Шушинском районе и другие минеральные воды. Минеральные воды Истису, расположенные на территории Кельбаджарского района, отличаются своим благоприятным газовым и химическим составом, высокой температурой, большим природным запасом. Как и в 80-х годах прошлого века, на источнике Истису можно возродить крупный курорт и индустрию розлива минеральной воды Такой же подход можно применить на минеральном источнике Туршсу в Шуше», отметил В.Гасымлы.

По подсчетам Центра анализа экономических реформ и коммуникации, 250 тысяч гектаров земель, находящихся под оккупацией, и 120 тысяч гектаров неиспользуемых земель, располагающихся вблизи бывшей линии соприкосновения, потенциально могут быть использованы для севооборота в постконфликтный период. Гасымлы считает, что это обоснует развитие обрабатывающей и пищевой промышленности в Карабахе.

В.Гасымлы также сказал, что в Карабахе есть большой потенциал для развития горнодобывающей и металлургической промышленности. Как он отметил: «Конечно, нам нужно заново провести оценку промышленных ресурсов. На оккупированных территориях имеется 155 различных типов месторождений полезных ископаемых, в том числе 5 месторождений золота, 6 месторождений ртути, 2 месторождения меди, 1 месторождение свинца и цинка, 19 месторождений облицовочных камней и т. д. Представьте себе, что мировая рыночная цена только подтвержденных промышленных запасов золота в размере 132,6 тонн составляет около 8 миллиардов долларов. В регионе распространены месторождения редких и ценных полезных ископаемых. Запасы значительных медно-цинковых руд сосредоточены на месторождениях Мехмана, расположенных в восточной части Малого Кавказа. В месторождениях Шорбулаг и Агйатаг Кельбаджарского района есть запасы ртути промышленного значения. Оккупированные территории очень богаты различными видами строительных материалов, которые имеют большое значение в промышленности и строительстве Азербайджана. Большие запасы таких материалов есть на месторождениях Чобандаг, Шахбулаг, Бойахмедли и других, расположенных в Агдамском районе. Также крупные месторождения строительного камня находятся в Ханкенди, а мрамора - в Харове».

В конце В.Гасымлы подчеркнул, что Карабах может превратиться в центр креативной промышленности Азербайджана. «В Карабахе возможно развитие музыки, литературы, ремесел, театра, ковроткачества и других творческих отраслей», - отметил он.

(Текст: Турал Гараджаев)