В период ужесточенного карантина в Азербайджане разрешена деятельность ряда сфер - список
БАКУ /Trend/ - Названы сферы, деятельность которых разрешена в Азербайджане в период ужесточенного карантинного режима c 14 декабря 2020 года по 18 января 2021 года.
Как сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана, в течение вышеуказанного периода разрешается деятельность нижеприведенных сфер обслуживания:
По сфере здравоохранения и социальной сфере:
- научно-исследовательские и лабораторные услуги;
- услуги по больницам, поликлиникам и другим медицинским учреждениям;
- ветеринарные услуги;
- производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств;
- социальные услуги;
- услуги сиделки для лиц с нарушениями умственного развития и нуждающихся в особой заботе.
По инфраструктурной сфере:
- коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, энергораспределение);
- производство электроэнергии и энергоснабжение;
- водоснабжение и мелиорация;
- услуги телекоммуникации и связи.
По сфере транспорта и логистики:
- грузоперевозки воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом;
- услуги железных дорог, морского пароходства, портов и автомобильных дорог;
- логистические услуги;
- услуги общественного транспорта и такси.
Основные виды производства:
- производство продукции оборонной промышленности;
- деятельность по автомобилестроительной промышленности;
- производство нефтяного оборудования и установок;
- производство продуктов питания и сырья для них, заготовка, поставка, хранение и оптовая продажа продуктов питания;
- производство повседневных средств ухода и гигиены;
- производство химической продукции;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств;
- земледелие и сбор урожая;
- добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;
- транспортировка нефти и газа по трубопроводам;
- деятельность по металлургической промышленности;
- производство и ремонт строительного и бытового оборудования;
- услуги инженерии и проектирования;
- строительство и ремонт зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, дорог;
- производство фасовочной продукции;
- производство каменной, металлической и деревянной продукции;
- производство и ремонт мебели;
- забой скота.
По розничной и оптовой продаже:
- пункты продажи продовольственной продукции (магазины, супермаркеты);
- аптеки;
- автозаправочные станции;
- торговые объекты, за исключением находящихся в их составе продовольственных магазинов и аптек, на территории Азербайджана будут действовать в рамках службы доставки;
- объекты общепита на территории Азербайджана, в том числе кафе, рестораны и чайные дома будут действовать в рамках службы доставки (или онлайн-продажа).
По бытовым услугам:
- сбор и утилизация бытовых отходов;
- почтовые услуги;
- химическая чистка;
- уборка жилых зданий, за исключением квартир;
- ремонт автомобилей;
- пункты автомоек;
- приюты для животных;
Средства массовой информации.
По финансовым организациям:
- банки и небанковские кредитные организации;
- инвестиционные компании, фондовые биржи;
- страховые организации;
- организации, оказывающие услуги по платежам и клирингу.
По специальным видам услуг:
- услуги доставки;
- ремонт бытового, компьютерного и мобильного оборудования;
- услуги дезинфекции.
Адвокатская деятельность.
Деятельность отелей.
Разрешается проведение официальных спортивных соревнований, а также организация мероприятий по подготовке к международным спортивным соревнованиям на открытом воздухе, без участия болельщиков.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)