К восстановлению освобожденных территорий большой интерес проявляют как местные, так и зарубежные инвесторы - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - 2020 год золотыми буквами вписан в историю Азербайджана. Победа в Отечественной войне является прочной основой для продолжения успехов, достигнутых под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Об этом, выступая на сегодняшнем заседании парламента, сказал министр экономики Микаил Джаббаров, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что осуществляются соответствующие меры для восстановления освобожденных территорий, создания условий для проживания людей, которые туда вернутся, обеспечения их занятости.

Джаббаров добавил, что к восстановлению освобожденных территорий большой интерес проявляют как местные, так и зарубежные инвесторы.

(Текст: Кямаля Сеидова)