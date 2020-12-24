К восстановлению освобожденных территорий большой интерес проявляют как местные, так и зарубежные инвесторы - Микаил Джаббаров
БАКУ /Trend/ - 2020 год золотыми буквами вписан в историю Азербайджана. Победа в Отечественной войне является прочной основой для продолжения успехов, достигнутых под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.
Об этом, выступая на сегодняшнем заседании парламента, сказал министр экономики Микаил Джаббаров, сообщает в четверг Trend.
Он отметил, что осуществляются соответствующие меры для восстановления освобожденных территорий, создания условий для проживания людей, которые туда вернутся, обеспечения их занятости.
Джаббаров добавил, что к восстановлению освобожденных территорий большой интерес проявляют как местные, так и зарубежные инвесторы.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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