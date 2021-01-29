Вынужденные переселенцы в Азербайджане пока находятся в льготной группе – глава Агентства

БАКУ /Trend/ - Вынужденные переселенцы в Азербайджане пока находятся в льготной группе.

Об этом в ходе пресс-конференции на тему "Переход к цифровой занятости и меры активной занятости: цели на 2021 год" сказал председатель Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Мустафа Аббасбейли, передает в пятницу Trend.

По словам Аббасбейли, решение об отмене статуса вынужденных переселенцев принимает Кабинет министров. Он добавил, что вопрос может быть рассмотрен после возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные территории.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)