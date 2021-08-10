Азербайджанское бюро по туризму разрабатывает туры в Карабах

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское бюро по туризму разрабатывает ряд тематических маршрутов, связанных с Карабахом. Об этом сказала во вторник Trend директор отдела по развитию туристических продуктов Бюро Шарифа Гасанова.

По ее словам, один из маршрутов связан с памятниками Кавказской Албании и охватывает три основных направления - Баку-Шеки-Загатала, Гянджа-Газах, а также Карабахский регион: "Как известно, в Карабахе имеется большое наследие, связанное с Кавказской Албанией. Это богатая культура доисламского периода. Разработка данного проекта осуществляется совместно с учеными-специалистами по Кавказской Албании и уже близится к завершению".

Гасанова отметила, что также подготавливается охватывающий Карабах турмаршрут под названием "Али и Нино", работа над которым ведется совместно с грузинской стороной: "Произведение "Али и Нино" популярно и в Европе, и подготовка такого тура может привлечь дополнительный интерес европейцев. Цель этого проекта - показать туристам все регионы, где происходит действие произведения. Так, например, имя главного героя произведения Али хана Ширваншира связано с городом Шуша. В маршрут тура предусмотрено включение города Шуша, Джыдыр дюзю, памятников периода ханства и других достопримечательных мест".

По ее словам, после завершения восстановительных работ, формирования инфраструктуры на маршруте будет проведено детальное исследование по проекту: "Сейчас мы планируем продолжение маршрута по направлению Баку-Шеки, Гянджа-Газах с выходом в Грузию".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Садраддин Агджаев)