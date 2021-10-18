В ближайшие дни в Кабмин Азербайджана будут представлены предложения о повышении зарплат, пенсий и соцвыплат - министр

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в Кабмин Азербайджана будут представлены предложения о повышении заработных плат, пенсий, стипендий и социальных пособий.

Как передает в понедельник Trend, об этом министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев сказал на совместном брифинге с турецким коллегой Ведатом Бильгином.

По словам Бабаева, эти шаги являются продолжением социальных пакетов, реализованных в прошлые годы.

"Распоряжение, подписанное Президентом Ильхамом Алиевым 16 октября 2021 года, охватывает 1 миллион 800 тысяч граждан. Повышение зарплат коснется порядка 1 миллиона человек, пенсии и пособия - 450 тысяч человек, в том числе студентов, а также малообеспеченной части населения".

Напомним, что Президент Ильхам Алиев 16 октября подписал распоряжение "О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения".

Согласно распоряжению, Кабмину Азербайджана поручено подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву предложения по обеспечению повышения размеров зарплат, трудовых пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат для отражения соответствующих мер в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)