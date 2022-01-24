По товарной номенклатуре ВЭД в систему занесены 44 новых профиля риска - ГТК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в прошлом году было деактивировано 17 и занесено в систему 44 новых профиля риска.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев.

"Проанализированы профили, подготовленные по Товарной номенклатуры ВЭД с учетом некорректного декларирования товарных кодов и таможенной стоимости товаров. В результате в прошлом году было деактивировано 17 и занесено в систему 44 новых профиля риска", - говорится в публикации.