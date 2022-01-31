Продолжается строительство автодороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается строительство автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты, фундамент которой был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 3 октября 2021 года в Тертерском районе.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, эта автомагистраль является одним из проектов, реализуемых по поручению главы государства в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов и сел.

Общая протяженность дороги, соединяющей четыре населенных пункта, составит 22 километра.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана и с учетом плана развития Карабаха, 19-километровый участок дороги строится по II, а 3-километровый - по IV технической категории.

Согласно проекту, ширина проезжей части дороги составляет девять метров на 19-километровом участке, шесть метров - на 3-километровом участке.

В настоящее время вдоль автодороги ведутся масштабные строительные работы.

На участке автомагистрали протяженностью 1,8 километра проведены работы по асфальтированию.

В рамках проекта также предусматривается строительство нового автомобильного моста через реку Инджачай.

На заключительном этапе на трассе будут установлены автобусные остановки, дорожные знаки, указатели километража и информационные табло для обеспечения нормального движения транспортных средств.

Все работы ведет ООО «Дорожная эксплуатация №17» Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

(Автор: Фарид Зохрабов Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)