ЕС и ВБ подпишут в Баку грантовое соглашение

БАКУ /Trend/ - 16 февраля 2022 года в Баку состоится подписание грантового соглашения между Европейским союзом (ЕС) и Всемирным банком (ВБ), сказали в понедельник Trend в бакинском офисе ВБ.

По данным источника, этот документ предусматривает оказание технического содействия правительству Азербайджана по нескольким направлениям.

"Документ подпишут региональный менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл и глава представительства ЕС в Баку Петер Михалко. Срок действия соглашения составляет три года, а стоимость - 5,25 миллиона долларов", - сказали в бакинском офисе ВБ.

Кроме того, было отмечено, что в этом документе предусмотрены четыре приоритетных направления деятельности ЕС в Азербайджане и пять национальных приоритетов Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev