Агротуризм сыграет важную роль в развитии освобожденных территорий Азербайджана – госагентство

БАКУ /Trend/ - Агротуризм сыграет важную роль в развитии освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов в ходе семинара на тему "Создание национальной системы агротуризма".

Он отметил, что Азербайджан имеет большой потенциал в сфере агротуризма.

По его словам, агротуризм принесет большую пользу как сельскому хозяйству, так и сфере туризма.

Одним из важнейших элементов развития агротуризма является повышение знаний и навыков работников этой сферы, отметил глава аппарата госагентства.

«Сельское хозяйство и туризм играют важную роль в сегодняшнем развитии Азербайджана. Агротуризм объединяет эти две важные сферы. Агротуризм также сыграет важную роль в развитии освобожденных территорий», - сказал Гасымов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)