В Азербайджане завершен ремонт нефтеналивного танкера (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На судоремонтно-строительном заводе "Зых" в Баку завершен ремонт танкера "Зангезур", входящего в состав флотилии ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO). Об этом сообщили Trend в ЗАО.

В ходе ремонта были очищены и окрашены подводная и надводная части судна, механизмы в машинном отделении, главная палуба.

Кроме того, на танкере проведены сварочные и электромонтажные работы.

После ремонта танкер успешно прошел ходовые испытания и в ближайшие дни будет задействован в перевозках сырой нефти из Туркменистана.

Отметим, что длина судна составляет 149,9 метра, ширина - 17,3 метра, а грузоподъемность - 13,8 тысячи тонн.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)