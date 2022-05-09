В Азербайджане оборот через кассовые аппараты нового поколения значительно вырос за год

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе - апреле 2022 года оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения превысил шесть миллиардов манатов, что на 41,9 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчет Государственной налоговой службы при министерстве экономики.

По данным отчета, на сегодня в Азербайджане насчитывается 58 095 контрольно-кассовых аппаратов нового поколения.

Установка на объектах торговли и услуг этих аппаратов осуществляется поэтапно со второго квартала 2019 года.

Государственная налоговая служба планирует к 31 декабря 2022 года завершить четвертый этап установки контрольно-кассовых аппаратов нового поколения на объектах торговли и услуг.