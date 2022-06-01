В Баку и на Абшероне пройдут ярмарки "Из села в город” (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4-5 июня министерством сельского хозяйства Азербайджана будут организованы ярмарки "Из села в город”.

Как сообщили Trend в среду в министерстве, ярмарки пройдут на территории Баку и Абшерона по трем адресам. Основными целями организации ярмарок "Из села в город” являются создание альтернативного канала сбыта продукции для местных фермерских хозяйств, а также обеспечение горожан сезонной сельскохозяйственной продукцией.

Всего в предстоящих ярмарках примут участие около 100 фермеров из 45 регионов. На ярмарках будет продаваться около 80 наименований сельскохозяйственной и пищевой продукции.

С целью контроля качества продаваемой продукции на ярмарках будет работать мобильная продовольственная лаборатория Агентства пищевой безопасности Азербайджана. Граждане могут воспользоваться услугами лаборатории для определения показателей качества продаваемой продукции.

Отметим, что участие фермеров в ярмарке абсолютно бесплатно. Они будут на безвозмездной основе обеспечены прилавками, весами и другим необходимым оборудованием. Также будет оказана логистическая поддержка фермерам, у которых возникают трудности с доставкой продукции.

Отметим, что ярмарки «Из села в город» будут действовать по следующим адресам:

- Наримановский район Баку, ул. Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик");

- Бинагадинский район Баку, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5В (рядом с кинотеатром "Ингилаб");

- город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41А.

(Перевод: Фидан Мустафаева)