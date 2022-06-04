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Названо число обращений предпринимателей в связи с деятельностью на освобожденных территориях Азербайджана

Экономика Материалы 4 июня 2022 14:30
Названо число обращений предпринимателей в связи с деятельностью на освобожденных территориях Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Обнародовано число обращений предпринимателей, связанных с осуществлением деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в субботу Trend.

Как было отмечено на состоявшемся сегодня заседании рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Азербайджана уже поступили 1 152 обращения от предпринимателей в связи с осуществлением деятельности на освобожденных территориях.

747 заявок поступило от местных, 405 - от иностранных компаний.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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