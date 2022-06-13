ЕБРР готов принять города Карабаха в свою "зеленую" программу

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов работать с городами в Карабахском регионе и приветствовать их в программе ЕБРР "Зеленые города".

Об этом Trend сказала глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова.

"Согласно первоначальным отчетам министерства энергетики, Карабахский регион обладает огромным потенциалом возобновляемых источников энергии – около 3000-4000 МВт солнечной энергии и 300-500 МВт энергии ветра. Это дает большой импульс развитию сектора возобновляемых источников энергии в стране", - сказала она.

По словам главы представительства, города, участвующие в программе, должны взять на себя обязательства по улучшению своих экологических показателей и содействию переходу к "зеленому", низкоуглеродному и устойчивому будущему.

"Ключевыми критериями для городов являются обязательства по разработке и реализации Плана действий по созданию "зеленого" города и запуск инвестиционного проекта с ЕБРР. Кроме того, население городов, отвечающих этим требованиям, должно составлять не менее 50 тысяч жителей. При получении соответствующего запроса мы можем рассмотреть потенциальные возможности на основе каждого проекта", - добавила Махмудова.

Как отметила глава ЕБРР в Азербайджане, Гянджа стала первым городом, присоединившимся к программе "Зеленые города", и банк надеется начать работу с новыми "зелеными городами" в Азербайджане в ближайшем будущем.

"Программа ЕБРР "Зеленые города" предлагает городам поддержку как ЕБРР, так и других доноров на сумму более 5 миллиардов евро. В рамках программы банк может работать с клиентами из государственного и частного секторов для инвестирования в широкий спектр мер по обеспечению устойчивой городской инфраструктуры, включая районную энергетику, "зеленые" здания и модернизацию зданий, возобновляемые источники энергии, системы распределения, городской транспорт, уличное освещение, устойчивость к изменению климата в городах, водоснабжение и канализацию, твердые бытовые отходы и интеллектуальные решения", - добавила она.

Twitter: @mariiiakhm