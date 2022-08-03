В Азербайджане названо число автовладельцев, застраховавших гражданскую ответственность перед третьими лицами

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня 1,4 миллиона автовладельцев в Азербайджане застраховали свою гражданскую ответственность перед третьими лицами, передает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

По данным регулятора, в 2021 году по данному виду страхования физическим лицам выплачено страховое возмещение в размере 74 миллионов манатов по 69 тысячам страховых случаев.

Напомним, что страховые компании Азербайджана собрали в январе - июне 2022 года страховые премии на сумму более 491 миллиона манатов, а выплаты составили 174,922 миллиона манатов.