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В Азербайджане названо число автовладельцев, застраховавших гражданскую ответственность перед третьими лицами

Экономика Материалы 3 августа 2022 11:44 (UTC +04:00)
В Азербайджане названо число автовладельцев, застраховавших гражданскую ответственность перед третьими лицами

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня 1,4 миллиона автовладельцев в Азербайджане застраховали свою гражданскую ответственность перед третьими лицами, передает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

По данным регулятора, в 2021 году по данному виду страхования физическим лицам выплачено страховое возмещение в размере 74 миллионов манатов по 69 тысячам страховых случаев.

Напомним, что страховые компании Азербайджана собрали в январе - июне 2022 года страховые премии на сумму более 491 миллиона манатов, а выплаты составили 174,922 миллиона манатов.

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