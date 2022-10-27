В дорожной карте по индикатору "подключение к коммунальным услугам" определены 4 направления - Самир Велиев

БАКУ /Trend/ - В дорожной карте по индикатору "Подключение к коммунальным услугам (электросети)" в основном определены четыре направления.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев на презентации дорожной карты по индикатору "Подключение к коммунальным услугам (электросетям)", организованной ОАО "Азеришыг" и министерством энергетики Азербайджана.

Он отметил, что по этим направлениям будут проведены обсуждения.

"Первое направление - совершенствование правовой базы подключения, второе - обеспечение эффективности принятых правил, третье - принятие необходимых мер для прозрачности процессов, четвертое - информирование общественности о проделанной работе. Предусмотрены соответствующие меры по этим направлениям", - сказал замминистра.

(Перевод: Нубар Кулузаде)