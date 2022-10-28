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Назван рост стратегических валютных резервов Азербайджана

Экономика Материалы 28 октября 2022 11:26 (UTC +04:00)
Назван рост стратегических валютных резервов Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - С начала 2022 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 3,5 процента и составили 55,1 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

”В том числе валютные резервы ЦБ выросли на 8,4 процента в январе – сентябре текущего года до 7,7 миллиарда долларов», - сказал он.

Отметим, что ЦБА 28 октября принял решение повысить учетную ставку на 0,25 процента до восьми процентов. Верхний предел процентного коридора остался на уровне 9,25 процента, а нижний повышен на один процент до пяти процентов.

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