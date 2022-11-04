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Министр экономики назвал инвестстоимость нового предприятия в "Аразской экономической долине"

Экономика Материалы 4 ноября 2022 14:14 (UTC +04:00)
Министр экономики назвал инвестстоимость нового предприятия в "Аразской экономической долине"

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Джебраиле на территории экономической зоны "Аразская экономическая долина" будет построено предприятие инвестиционной стоимостью 4,8 миллиона манатов.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что это поспособствует созданию 157 новых рабочих мест.

"ООО Prestij-Kimya присвоен статус резидента "Аразской экономической долины". Новый резидент построит завод по производству дезинфицирующих средств, жидких моющих средств и отбеливателей", - отмечает министр.

Министр экономики назвал инвестстоимость нового предприятия в "Аразской экономической долине"
Министр экономики назвал инвестстоимость нового предприятия в "Аразской экономической долине"
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