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Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выплатил проценты по облигациям

Экономика Материалы 11 ноября 2022 19:27 (UTC +04:00)
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выплатил проценты по облигациям

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ИКГФ) осуществил очередную выплату процентов по облигациям, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу (БФБ).

Согласно проспекту эмиссии облигаций ИКГФ, помимо процентной выплаты в день платежей по облигациям, предусмотрена выплата определенной части номинальной остаточной стоимости ценных бумаг, которая равна доле основных долговых выплат по активам, входящим в ипотечное покрытие.

В сообщении БФБ отмечается, что 10 ноября эмитент осуществил очередную выплату процентов по облигациям AZ2006008687. Исходя из этого, 10 ноября 2022 года была произведена полная выплата номинальной стоимости в связи с истечением срока обращения в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций.

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