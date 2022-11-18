Австрия рассматривает реализацию проектов в ряде сфер в Азербайджане - МИД

БАКУ /Trend/ - Австрия рассматривает реализацию конкретных проектов в области транспорта и энергетики в Азербайджане.

Об этом сказала Trend в пятницу пресс-секретарь Федерального министерства по европейским и международным делам Австрии Габриэле Юэн.

По ее словам, последняя двусторонняя экономическая комиссия состоялась в Баку весной 2022 года с участием представителей австрийских предприятий, занятых в различных секторах экономики.

"Делегация из Австрии представляла различные сферы, в том числе конкретные компании, задействованные в секторах возобновляемых источников энергии, строительства, транспорта и туризма. Стороны обсудили конкретные проекты в области железнодорожного сотрудничества, а также ветряной энергии и гидроэнергетики", - сказала Юэн.

Пресс-секретарь отметила, что правительство Австрии очень заинтересовано в активизации общего экономического сотрудничества с Азербайджаном.

"Австрия и Азербайджан могут развивать прекрасные двусторонние отношения. Расширение торгово-экономического сотрудничества означает расширение контактов между людьми и еще лучшее взаимопонимание", - добавила она.

Twitter: @mariiiakhm