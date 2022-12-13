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Азербайджан и Швейцария обсудили диверсификацию экономических связей (ФОТО)

Экономика Материалы 13 декабря 2022 19:14 (UTC +04:00)
Азербайджан и Швейцария обсудили диверсификацию экономических связей (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены дальнейшее укрепление и диверсификация экономических связей между Азербайджаном и Швейцарией.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На встрече с сопредседателем совместной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и Федеральным советом Швейцарии Эрвином Боллингером мы обменялись мнениями о важности дальнейшего укрепления и диверсификации экономических связей между нашими странами, новых бизнес-инициатив между деловыми кругами", - говорится в публикации.

Кроме того, на заседании совместной комиссии было подчеркнуто дальнейшее расширение сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией в торговле, инвестициях, промышленности, цифровой экономике, энергетике и туризме.

Азербайджан и Швейцария обсудили диверсификацию экономических связей (ФОТО)
Азербайджан и Швейцария обсудили диверсификацию экономических связей (ФОТО)
Азербайджан и Швейцария обсудили диверсификацию экономических связей (ФОТО)
Азербайджан и Швейцария обсудили диверсификацию экономических связей (ФОТО)
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