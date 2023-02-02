Официальный курс маната к мировым валютам на 2 февраля

БАКУ /Trend/ - 2 февраля 2023 года курс доллара США в отношении азербайджанского маната остался неизменным, а курс евро устанавливается на уровне 1,8735 маната, передает в четверг Trend ссылаясь на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната на мировые валюты по данным ЦБА в четверг: