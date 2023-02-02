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Официальный курс маната к мировым валютам на 2 февраля

Экономика Материалы 2 февраля 2023 09:20 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 2 февраля

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 2 февраля 2023 года курс доллара США в отношении азербайджанского маната остался неизменным, а курс евро устанавливается на уровне 1,8735 маната, передает в четверг Trend ссылаясь на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната на мировые валюты по данным ЦБА в четверг:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8735

1 австралийский доллар

AUD

1,2154

1 аргентинский песо

ARS

0,0091

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3365

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0998

100 южнокорейских вон

KRW

0,1395

1 чешская крона

CZK

0,0788

100 чилийских песо

CLP

0,2147

1 китайский юань

CNY

0,2533

1 датская крона

DKK

0,2519

1 грузинский лари

GEL

0,6432

1 гонконгский доллар

HKD

0,2168

1 индийская рупия

INR

0,0208

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1065

100 индонезийских рупий

IDR

0,0114

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,165

1 швейцарский франк

CHF

1,8743

1 израильский шекель

ILS

0,4974

1 канадский доллар

CAD

1,2804

1 кувейтский динар

KWD

5,5741

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0197

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,4009

1 мексиканский песо

MXN

0,0915

1 молдавский лей

MDL

0,0906

1 египетский фунт

EGP

0,0562

1 норвежская крона

NOK

0,172

100 узбекских сомов

UZS

0,0151

1 польский злотый

PLN

0,3984

1 российский рубль

RUB

0,0244

1 сингапурский доллар

SGD

1,3036

1 саудовский риал

SAR

0,453

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2976

1 турецкая лира

TRY

0,0903

1 тайваньский доллар

TWD

0,0573

1 таджикский сомони

TJS

0,1649

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,3234

1 новозеландский доллар

NZD

1,1109

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