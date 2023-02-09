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Литва готова помочь Азербайджану во внедрении передовых технологий в сельскохозяйственной сфере

Экономика Материалы 9 февраля 2023 12:59 (UTC +04:00)
Литва готова помочь Азербайджану во внедрении передовых технологий в сельскохозяйственной сфере

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Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
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БАКУ/ Trend/ - Литва стремится содействовать Азербайджану во внедрении передовых технологий в сектор сельского хозяйства.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал директор Государственной службы растений при Министерстве сельского хозяйства Литвы Сергеус Федотовас в ходе конференции, посвященной итогам Twinning-проекта "Усиление санитарных и фитосанитарных мер в Азербайджане".

Он отметил, что в свое время Литва приняла участие программе улучшения сельского хозяйства, и теперь она готова делиться опытом в данной сфере с Азербайджаном.

"Наше сотрудничество с Азербайджаном началось в нелегкое для всех время - в самый разгар эпидемии COVID-19, но несмотря на трудности, мы смогли добиться результатов и успешно завершить программу", - добавил Федотовас.

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