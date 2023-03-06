Азербайджан и Чехия обсудили развитие экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Чехия обсудили деловую среду, льготы и привилегии, применяемые в промышленных зонах, локализацию в Азербайджане производства автомобилей и запасных частей к ним, а также сотрудничество с азербайджанскими компаниями и т.д.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, обсуждения состоялись в рамках визита в Чехию делегации во главе с заместителем министра экономики Сахибом Мамедовым.

По данным ведомства, в рамках визита представители Министерства сельского хозяйства, Государственного агентства по туризму, AZPROMO, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана, Центра анализа и координации 4-й Промышленной революции, ОАО “Азербайджанская Мелиорация и водное хозяйство” и ОАО “Азерсу” также провели продуктивные встречи по двустороннему партнерству с соответствующими чешскими структурами.

Кроме того, в рамках визита состоялось пятое заседание Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Чешской Республики.

На заседании была подчеркнута важность расширения экономических связей по различным направлениям, в связи с чем Смешанная комиссия является удобной платформой.

На встрече обсуждались вопросы торговли, инвестиций, промышленности, финансов, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, проектов “Умный город” и “Умное село”, инноваций, технологий, туризма и воздушного транспорта, земельного планирования, стандартизации и т. д.

Отметим, что чешские компании были приглашены к участию в реализации проектов на освобожденных территориях, в промышленных парках Агдам и экономической зоне "Аразская долина”, а также к сотрудничеству в Бакинском международном морском торговом порту и Алятской свободной экономической зоне.

Напомним, что по данным Государственного таможенного комитета страны, товарооборот Азербайджана с Чехией в январе 2023 года составил 88,937 миллиона долларов.