Верим, что, тесно сотрудничая с агентствами ООН, мы сможем изменить текущую экологическую ситуацию - министр

АГДАМ/Trend/ - Верим, что, тесно сотрудничая с агентствами ООН, мы сможем изменить текущую экологическую ситуацию.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в ходе стратегических консультаций по сотрудничеству между Азербайджаном и ООН, проходящих в Агдаме.

"Мы неоднократно обращались в связи с экологическими опасностями и критическим состоянием трансграничной реки Охчучай, а также других рек региона", - сказал он.

По его словам, никакого конкретного и содержательного ответа относительно решения этих проблем и предотвращения загрязнения получено не было.

"Это была упущенная возможность решить трансграничные водные проблемы. Но мы все еще верим, что, тесно сотрудничая с агентствами ООН, мы сможем изменить текущую ситуацию",- добавил Бабаев.

Напомним, что в Агдаме проходят стратегические консультации по сотрудничеству между Азербайджаном и ООН. В мероприятии приняли участие главы министерств экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства и здравоохранения, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Агентства Азербайджана по разминированию, специальные представители Президента Азербайджана, сотрудники Администрации Президента, представленные в Межведомственном центре, действующем при Координационном штабе, а также руководящие лица действующих в Азербайджане офисов агентств ООН.

(Перевод: Фидан Мустафаева)