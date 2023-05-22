Продолжается работа по обновлению парка вагонов бакинского метро

БАКУ /Trend/ - Продолжается работа по закупке вагонов нового поколения.

Об этом Trend сказал руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что уже завершена подготовка технических заданий: "В них учтено наличие систем микроклиматического контроля, соответствующих климатическим условиям Баку, переход из салона в салон и другие показатели для комфорта и безопасности пассажиров. Все эти вопросы занимают особое место в технических условиях. В настоящее время проводится соответствующая работа. Скорее всего, вагоны будут закуплены у традиционного партнера Бакинского метрополитена, а именно у российской компании "Метровагонмаш". Предполагается, что контракт будет долгосрочным. В ближайшее время будет предоставлена более полная информация по вопросам, связанным с закупкой вагонов".