Совокупные активы ЦБ Азербайджана выросли в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Совокупные активы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по итогам 2022 года выросли на 16,85 процента по сравнению с 2021 годом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на финансовый отчет банка.

По данным отчета, совокупные активы ЦБА выросли за год на 4,451 миллиарда манатов - до 30,861 миллиарда манатов. В их структуре наибольшую долю (71,35 процента) составили долговые ценные бумаги - 22,019 миллиарда манатов.

В структуре долгосрочных активов основные средства, сократившись в годовом исчислении на 3,74 процента, составили 6,583 миллиарда манатов. Кредиты, выданные банкам, на конец 2022 года достигли 288,889 миллиона манатов.

Нематериальные активы ЦБА по итогам 2022 года составили 67,118 миллиона манатов, прочие активы - 64,793 миллиона манатов.