ЦБА готовит новую стратегию – Талех Кязымов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк в настоящее время разрабатывает отдельную стратегию по финансовому сектору в целом и по каждому подсектору - банковскому, страховому, рынков капитала и платежных систем.

Об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов, сообщает во вторник Trend.

"Вполне возможно, что в следующем месяце мы подробно проинформируем общественность", - сказал он.

Кязымов подчеркнул, что доля страховых взносов в ВВП составляет всего 1,1 процента: "Это достаточно низкий показатель, но считаю, что потенциал высок. Наш основной интерес заключается, прежде всего, в том, чтобы обеспечить более эффективное, прозрачное, ориентированное на потребителя регулирование услуг, оказываемых страховыми компаниями по видам обязательного страхования, в целом по этим видам страхования. А на втором этапе мы предусматриваем поддержку развития добровольных видов страхования. Ежегодно страховые взносы показывают рост на 25-30 процентов, в страховых выплатах тоже почти такие же показатели".

При этом, по словам председателя ЦБА, необходимо пересмотреть стандарты корпоративного управления страховых компаний. "Сейчас идет работа в этом направлении. Совместно с зарубежными консультантами мы работаем над формированием инициатив по совершенствованию инфраструктуры рынка капитала, цифровизации. Мы хотим, чтобы роль финансового сектора в развитии экономики возрастала. Роль банков в финансировании развития экономики должна возрасти", - отметил он.