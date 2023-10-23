В 2023 году объем заявок на ипотечное кредитование в Азербайджане превысил 1,5 миллиарда манатов

БАКУ/Trend/ – В этом году объем заявок на ипотечное кредитование в Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКЗФ) составил более 1,5 миллиарда манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил генеральный директор Ипотечного кредитно-гарантийного фонда (ИКЗФ) Ильхам Кяляшов в программе "Экономическая зона", транслируемой на канале ATV.

По его словам, это на 26 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Генеральный директор отметил, что в этом году в Азербайджане ипотечными кредитами воспользовались около 5 тысяч человек, а механизмом аренды жилья - более тысячи. Как в ипотечном кредитовании, так и в механизме аренды жилья основные показатели связаны с последними 3 годами.

Так, за последние 3 года более 16 тысячам лиц выдано ипотечных кредитов на сумму 1,2 миллиарда манатов. Всего за 3 года по линии фонда более 20 тысяч граждан смогли улучшить свои жилищные условия. Подавляющее большинство владельцев квартир с использованием механизма ипотечного кредитования и аренды жилья - молодые семьи и молодежь.

"По статистике, сегодня 67 процентов владельцев квартир, использующих оба механизма - молодежь. В целом средний возраст по ипотечному кредитованию составляет 34 года", - отметил И.Кяляшов.