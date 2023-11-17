На следующий год в Азербайджане планируется дальнейшее снижение инфляции - Сахиб Мамедов

БАКУ /Trend/ - В последние месяцы, когда цены на мировом продовольственном рынке и инфляция в странах-торговых партнерах начали относительно снижаться, внедрение правительством антиинфляционных мер позволяет постепенно замедлить инфляцию.

Об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, сообщает в пятницу Trend.

Замминистра отметил, что за 9 месяцев 2023 года инфляция составила 10,9 процента и до конца года будет снижаться.

"В прогнозе на следующий год планируется дальнейшее снижение инфляции. Здесь важную роль играют внешние факторы. Озвученные предложения обязательно учитываются. Мы стараемся, чтобы наши прогнозы были максимально точны", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!