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Расширяются азербайджано-китайские межгосударственные экономические связи (Видеоинтервью)

Экономика Материалы 26 декабря 2023 14:36 (UTC +04:00)
Расширяются азербайджано-китайские межгосударственные экономические связи (Видеоинтервью)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Расширяются азербайджано-китайские межгосударственные экономические связи.

Об этом во вторник Trend заявил экономический эксперт Халид Керимли.

Он отметил, что Китай занимает первое место по импорту в Азербайджан.

"Если мы посмотрим на статистику импорта с января по ноябрь этого года, то увидим, что доля Китая составляет 17,6 процента. В общем торговом обороте Китай занимает четвертое место с долей 5,9 процента. Тем самым он обошел Турцию и Россию.

Кроме того, наши интересы в вопросе Среднего коридора совпадают с интересами Китая", - добавил эксперт.

Представляем читателям обширное видеоинтервью.

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