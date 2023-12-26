Расширяются азербайджано-китайские межгосударственные экономические связи (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - Расширяются азербайджано-китайские межгосударственные экономические связи.

Об этом во вторник Trend заявил экономический эксперт Халид Керимли.

Он отметил, что Китай занимает первое место по импорту в Азербайджан.

"Если мы посмотрим на статистику импорта с января по ноябрь этого года, то увидим, что доля Китая составляет 17,6 процента. В общем торговом обороте Китай занимает четвертое место с долей 5,9 процента. Тем самым он обошел Турцию и Россию.

Кроме того, наши интересы в вопросе Среднего коридора совпадают с интересами Китая", - добавил эксперт.

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