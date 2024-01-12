Повышены оклады военнослужащих Главного управления Внутренних войск МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение о повышении ежемесячной должностной (тарифной) заработной платы военнослужащих Главного управления Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, указанным решением в новой редакции приводится приложение № 1 "Суммы ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Главного управления Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики", утвержденное постановлением № 392 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 6 сентября 2019 года.

Согласно документу, министерству финансов Азербайджанской Республики поручено осуществление финансирования дополнительных средств, необходимых в связи с исполнением настоящего решения, за счет средств, предусмотренных для соответствующих целей в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год.

Решение применяется с 1 января 2024 года.

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