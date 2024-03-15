В 2023 году среднегодовая инфляция составила 8,8% - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Одним из положительных макроэкономических показателей, достигнутых в 2023 году, является снижение инфляции.

Как сообщает Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время обсуждения в Милли Меджлисе отчета о деятельности Кабинета министров в 2023 году.

Премьер-министр отметил, что проводимые правительством антиинфляционные меры, поддержание баланса на валютном рынке, параметры принятого бюджетного правила и решения по монетарной политике смягчили инфляционное давление.

"В Кабинете министров создана рабочая группа по мониторингу инфляции и цен для исследования и анализа инфляционных процессов и их причин. Создана система "Приложение для отслеживания цен", позволяющая мониторить динамику роста цен, проводить своевременные и гибкие вмешательства. В результате проведенных мероприятий в 2023 году была достигнута среднегодовая инфляция на уровне 8,8%. Годовая инфляция составила 2,1%", - добавил Али Асадов.

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