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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 апреля

Экономика Материалы 3 апреля 2024 09:17 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 апреля

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье апреля 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8318 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8318

1 австралийский доллар

AUD

1,1081

1 аргентинский песо

ARS

0,002

1 белорусский рубль

BYN

0,5195

1 бразильский реал

BRL

0,3361

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0905

100 южнокорейских вон

KRW

0,1261

1 чешская крона

CZK

0,0724

100 чилийских песо

CLP

0,1743

1 китайский юань

CNY

0,235

1 датская крона

DKK

0,2456

1 грузинский лари

GEL

0,6343

1 гонконгский доллар

HKD

0,2172

1 индийская рупия

INR

0,0204

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1383

100 индонезийских рупий

IDR

0,0107

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1583

1 швейцарский франк

CHF

1,8719

1 израильский шекель

ILS

0,4575

1 канадский доллар

CAD

1,2529

1 кувейтский динар

KWD

5,5248

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0191

100 ливанских фунтов

LBP

0,0019

1 малайзийский ринггит

MYR

0,358

1 мексиканский песо

MXN

0,1026

1 молдавский лей

MDL

0,0962

1 египетский фунт

EGP

0,036

1 норвежская крона

NOK

0,1569

100 узбекских сомов

UZS

0,0135

1 польский злотый

PLN

0,4267

1 российский рубль

RUB

0,0184

1 сингапурский доллар

SGD

1,258

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2463

1 турецкая лира

TRY

0,0529

1 тайваньский доллар

TWD

0,0531

1 таджикский сомони

TJS

0,1551

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0432

100 японских йен

JPY

1,1214

1 новозеландский доллар

NZD

1,0152

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