АБИИ готов поддержать цели Азербайджана на COP29 - Людгер Шукнехт (Эксклюзивное интервью) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Посредством проектов Азиатский банк инфраструктуры и инвестиций (АБИИ) стремится помочь Азербайджану в реализации его национальной повестки в соответствии с целями COP29.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал вице-президент и корпоративный секретарь АБИИ Людгер Шукнехт.

"АБИИ уделяет особое внимание инфраструктуре, способствующей как смягчению последствий изменения климата, так и адаптации к ним. Для достижения этой цели мы вкладываем значительные средства в возобновляемые источники энергии и экологичную инфраструктуру, что является нашей основной сферой деятельности. Кроме того, мы участвуем в проектах, связанных с подключением к цифровым технологиям, таких как модернизация сетей связи, автомобильных и железных дорог и портов, и все это при сохранении экологической устойчивости. Мы также рады обсудить COP29, подготовка к ней продолжается, а ее повестка дорабатывается. Наша цель здесь - изучить приоритеты Азербайджана и то, как наш банк может поддержать Азербайджан в их достижении", - сказал Шукнехт.

По его словам, Парижское соглашение имеет решающее значение в этом отношении, гарантируя, что все проекты будут соответствовать национальным обязательствам по нему и высоким экологическим, социальным и управленческим стандартам.

"Эти меры позволят АБИИ поддерживать страны-члены и клиентов в достижении их целей в области климата. Я верю, что АБИИ, наряду с нашими многосторонними партнерами по развитию, такими как Всемирный банк и Азиатский банк развития, будет готов поддержать повестку COP29 и Азербайджан. Возникнет необходимость в реализации соглашений, достигнутых на предыдущих совещаниях, и, естественно, всегда есть стремление разработать новые идеи или планы. Я думаю, что Азербайджан идеально подходит для содействия таким усилиям по достижению консенсуса, объединения заинтересованных сторон и координации усилий для достижения общих целей", - добавил вице-президент.

Также Людгер Шукнехт рассказал о целях своего визита в Азербайджан. "Корпоративный секретарь, по сути, является связующим звеном между владельцами, акционерами, руководством и операциями банка. Благодаря этому мандату мы обеспечиваем бесперебойную работу всех заседаний совета директоров и нашего главного мероприятия - ежегодного собрания. Наконец, важно отметить, что корпоративный секретарь АБИИ придерживается высоких стандартов корпоративного управления для обеспечения добросовестности в управлении. COP29, безусловно, является главным событием, и это одна из причин, по которой я в Азербайджане. Еще одной причиной является важность периодических визитов к нашим акционерам. Это мой первый визит, в первую очередь потому, что COVID-19 помешал нам выехать на встречу с членами банка, что привело к задержке в работе, которую мы сейчас устраняем. Кроме того, на конец сентября этого года у нас запланирована ежегодная встреча в Узбекистане. Мы надеемся, что Азербайджан проведет подготовительное мероприятие к этим ежегодным встречам и обеспечит там сильное представительство", - сказал он.

Шукнехт отметил, что АБИИ работает над тем, чтобы внести свой вклад в развитие "зеленых" финансов на мировых финансовых рынках: "Что касается финансов, АБИИ придерживается высоких стандартов в области охраны окружающей среды, социальных вопросов и управления и требует соответствия с Парижским соглашением. Все выпускаемые нами облигации и предоставляемое финансирование являются экологичными и устойчивыми. Посредством нашей финансовой деятельности и усилий по сбору средств мы вносим свой вклад в развитие "зеленых" финансов на мировых финансовых рынках".

По его словам, банк в рамках своих проектов занимается финансовым посредничеством, что предполагает прямое финансирование проектов, а также финансирование банков и других финансовых посредников.

"Мы предоставляем акционерный капитал, займы и финансовые облигации, чтобы эти учреждения могли финансировать высококачественную, благоприятную с точки зрения климатических вопросов инфраструктуру. Например, один из наших проектов предполагает инвестирование в адаптацию путем предоставления акционерного капитала компаниям, стремящимся улучшить адаптацию к изменению климата. Мы также управляем облигационным фондом, ориентированным на покупку облигаций исключительно у компаний, которые соответствуют строгим стандартам ESG АБИИ", - пояснил вице-президент.

Шукнехт упомянул, что АБИИ также поддерживает компании в совершенствовании их стандартов и развитии рынков экологически чистых продуктов.

"Например, мы участвуем в секьюритизации и инвестициях в акционерный капитал. Эти финансовые инструменты играют решающую роль в содействии переходу к более экологичной экономике. У нас есть клиенты в странах со средним уровнем дохода и даже в странах с более высоким уровнем дохода. Однако мы также стремимся к тому, чтобы страны с низким уровнем дохода имели доступ к финансированию от нашего банка. Нам необходимо сбалансировать это с общим риском для нашего портфеля, поэтому мы можем выделить ограниченный объем финансирования для таких стран. В связи с этим мы уделяем приоритетное внимание работе со странами с более высоким рейтингом для наших проектов", - отметил Шукнект.

Он также подчеркнул, что для поддержки стран с низким уровнем дохода АБИИ предоставляет финансовую помощь, такую как финансирование подготовки проектов и льготное финансирование.

"Эта поддержка может исходить непосредственно от нас или от других стран-членов, которые вносят свой вклад в эти проекты. Хотя помощь, доступная беднейшим странам, ограничена, она все же существует", - добавил вице-президент.

Подводя итоги, он добавил, что Азербайджан, принимая у себя COP29 и активно вовлекая свои министерства в ведение переговоров, станет лидером в повестке дня по изменению климата.

"Надеемся, что Азербайджан также воспользуется этой возможностью для развития и укрепления своей инфраструктуры и потенциала, связанных с климатом. Таким образом, объединение людей, укрепление консенсуса и разработка идей в рамках повестки COP29 станут основным вкладом Азербайджана в этом отношении. Мы гордимся тем, что находимся здесь, участвуем в дискуссиях и поддерживаем климатическую повестку Азербайджана. Делая это, мы стремимся внести свой вклад в достижение целей конференции", - сказал в заключение Людгер Шукнехт.