Поддержка гражданского общества важна для преодоления климатических вызовов - Дана Шукербаева

БАКУ /Trend/ - Поддержка гражданского общества важна для преодоления климатических вызовов.

Как передает Trend, об этом сказала лидер молодежной климатической НПО из Казахстана Дана Шукербаева в ходе мероприятия на тему "Укрепление устойчивости к изменению климата и содействие устойчивому развитию в странах, не имеющих выхода к морю (LLDCs): вызовы и возможности".

По ее словам, гражданское общество играет ключевую роль в преодолении климатических изменений, поскольку оно представляет собой важный мост между местными реальностями и более широкими рамками решений.

"Гражданское общество — это предвестник тех изменений, которые необходимы для борьбы с климатическим кризисом. Оно усиливает голос тех, кто наиболее страдает от изменений климата, и мобилизует инновационные и инклюзивные действия", — сказала она.

Дана Шукербаева также отметила, что молодежь активно участвует в решении климатических проблем, разрабатывая инновационные цифровые инструменты и создавая решения, адаптированные к местным условиям, такие как микро-обновления или платформы на базе искусственного интеллекта. Однако для расширения этого движения важно обеспечить признание и поддержку гражданского общества в странах, не имеющих выхода к морю.

"Первым шагом к этому является упрощение доступа к климатическому финансированию. Часто сложные бюрократические процессы оставляют без внимания инициативы, исходящие от молодежных движений. Во-вторых, необходимо создавать платформы для обмена и масштабирования местных инноваций, которые уже помогают достигать продовольственной устойчивости. И, наконец, нужны партнерства — между государствами, частным сектором и гражданским обществом", — выделила она.

Она подчеркнула важность партнерств и взаимодействия между различными секторами для достижения климатической устойчивости. Есть большой потенциал для сотрудничества между молодежными организациями стран.