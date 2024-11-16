В Нахчыване 83% коммерческих организаций зарегистрированы в электронном порядке

БАКУ /Trend/ - С января по октябрь текущего года в Нахчыванской Автономной Республике было зарегистрировано 5 814 новых налогоплательщиков.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, 5 568 из них были физическими лицами, а 246 - юридическими лицами и другими организациями.

Количество зарегистрированных налогоплательщиков увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 10 месяцев этого года 83 процента коммерческих организаций были зарегистрированы в электронном порядке, а 17 процентов - на основе обращений на бумажном носителе.

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