Климатическое финансирование не достигает самых уязвимых слоев населения - УВКБ ООН

БАКУ /Trend/ - Нас беспокоит нехватка климатического финансирования для стран и сообществ, которые наиболее в этом нуждаются.

Как сообщает Trend, об этом заявила Мишель Йонетани, старший сотрудник по вопросам политики, cпециального советника Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), выступая на панельной сессии на тему "Управление мобильностью людей и изменением климата: решение проблем миграции и перемещения, вызванных изменением климата" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"Когда мы говорим о проблеме беженцев, нам нужно учитывать всех, кого это затрагивает. И мы просим всех начать меняться, понять эту сложность, осознать ее и в то же время по-настоящему изменить наше мышление, по-настоящему сосредоточиться на реализации, на решениях. И для этого есть несколько ключевых факторов, способствующих осуществлению этого действия. Прежде всего, это фактическая информация. Несмотря на то, что у нас уже имеется значительная база данных, необходимо больше информации о происходящем на национальном и местном уровнях.

Верховный комиссар по делам беженцев Филиппо Гранди, присутствовавший на Саммите лидеров COP29, представил новый отчет УВКБ ООН, который является результатом сотрудничества примерно с 13 экспертными организациями по экспорту и исследователями, передовыми учеными, организациями, возглавляемыми самими беженцами, помогая собрать воедино те доказательства, которые необходимы для обеспечения безопасности беженцев", - сказала она.

Мишель Йонетани отметила, что, по данным этого отчета, из примерно 120 миллионов вынужденных переселенцев по всему миру, людей, вынужденно перемещенных в результате конфликтов и преследований, трое из четырех в настоящее время живут в общинах, которые подвержены сильному или экстремальному воздействию изменения климата.

"Такие страны, как Судан, Гаити, Мьянма, Эфиопия и так далее. Сведя воедино данные и результаты моделирования, мы также пришли к выводу, что число стран, подвергающихся чрезвычайному воздействию опасных факторов, связанных с климатом, как ожидается, возрастет до 65 в 2040 году. И большинство из этих стран принимают у себя вынужденных переселенцев.

Финансирование является главной темой обсуждения здесь, на COP29. Что нас действительно беспокоит, так это нехватка финансирования для стран и сообществ, где оно больше всего необходимо для решения проблемы растущей несправедливости, связанной с климатическим кризисом", - добавила она.