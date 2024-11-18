Прозрачность является краеугольным камнем совместных усилий по борьбе с изменением климата - Ялчин Рафиев

БАКУ /Trend/ - Прозрачность является краеугольным камнем наших совместных усилий по борьбе с изменением климата.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в ходе министерского круглого стола по вопросам глобальной прозрачности в области климата.

По его словам, улучшенная система прозрачности в рамках Парижского соглашения позволяет отслеживать прогресс в достижении общих целей, укреплять доверие и уверенность, а также выявлять области, где необходимо ускорить действия.

"Мы находимся в критический момент для реализации улучшенной системы прозрачности (ETF), с дедлайном для подачи первых двухлетних отчетов о прозрачности (BTR) в конце этого года. Подписание BTR является важным шагом в использовании и эффективной реализации системы ETF", — отметил Я. Рафиев.

Он выразил благодарность странам, которые уже подали свои отчеты, и предложил отметить этот важный момент, вручив им сертификаты как "чемпионам BTR".

"Мы признаем и приветствуем продолжающиеся усилия стран и их приверженность своевременной подаче отчетов, и настоятельно призываем все стороны работать над подачей своих отчетов в срок, до 31 декабря 2024 года", — выделил он.

Он подчеркнул, что в рамках председательства Азербайджан стремится поддержать развивающиеся страны в подготовке и своевременном завершении их отчетности. Для этого была создана Платформа климатической прозрачности в Баку, которая является важным шагом для содействия эффективной реализации системы ETF. Эта инициатива направлена на укрепление взаимного доверия, поддержку развивающихся стран в подготовке и подаче отчетов, а также на обмен опытом и уроками, полученными в процессе работы.

"Мы уверены, что сотрудничество через эту платформу поможет укрепить усилия всех стран в области прозрачности, обеспечивая более эффективное выполнение обязательств в рамках Парижского соглашения и создавая основу для достижения наших климатических целей", — добавил Я.Рафиев.