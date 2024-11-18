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Назван объем средств, выделенных в Азербайджане на обязательное медицинское страхование населения

Экономика Материалы 18 ноября 2024 12:33 (UTC +04:00)
Назван объем средств, выделенных в Азербайджане на обязательное медицинское страхование населения

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Из прогнозируемых 1 миллиарда 410,4 миллиона манатов, которые планируется выделить в следующем году, 1 миллиард 266,6 миллиона манатов составят обязательства государства по Обязательному медицинскому страхованию населения.

Как сообщает в понедельник Trend, вопрос об этом нашел отражение в комментарии Счетной палаты к законопроекту Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".

Было отмечено, что в проекте государственного бюджета на 2025 год плата за обязательное медицинское страхование на душу населения была увеличена на 2,7 процента в соответствии с ожидаемой инфляцией на конец текущего года и составила 124,1 маната.

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