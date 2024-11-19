ЕС выступает за создание эффективной системы климатического финансирования на COP29

БАКУ /Trend/ - Европейский Союз (ЕС) продолжает оставаться приверженным борьбе с изменением климата и будет демонстрировать лидерство в этом направлении в ближайшие годы, заявил комиссар ЕС по климатической деятельности Вопке Хукстра, выступая на COP29, сообщает Trend.

"Мы полностью приняли законодательство Европейского зеленого соглашения, чтобы достичь нашей цели на 2030 год и, конечно, климатической нейтральности к 2050 году", – сказал Хукстра. "Мы увеличиваем инвестиции в энергоэффективность и чистую энергетику, включая возобновляемые источники энергии, водород и электросети".

Подчеркнув необходимость коллективных усилий, Хукстра добавил: "Мы, как мировое сообщество, не можем позволить себе отступать. Мы все должны опираться на то, что мы называем консенсусом ОАЭ. Без этого успех невозможен", – отметил он.

Комиссар также акцентировал внимание на важности роли ЕС в продвижении возобновляемых источников энергии на глобальном уровне, упомянув инициативу по расширению использования возобновляемых источников энергии в Африке, выдвинутую президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой перед саммитом G20. "Чтобы поддерживать динамику, ЕС пригласит лидеров G20 и других заинтересованных лиц объединить усилия в рамках нового глобального форума по переходу к чистой энергетике. Это объединит правительства, международные организации и финансовые структуры для усиления реализации", – сказал он.

Говоря о климатическом финансировании, Хукстра подчеркнул важность создания новой надежной коллективной количественной цели (NCQG). "Она должна учитывать растущие экономические возможности партнеров по предоставлению и мобилизации климатического финансирования", – отметил он. Также он обратил внимание на прогресс в регулировании углеродных рынков, настаивая на значении "высокой честности, дополнительности, долговечности и подотчетности".