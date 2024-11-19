Азербайджан играет конструктивную роль в регулировании мирового рынка нефти - генсек ОПЕК

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 состоялась встреча министра энергетики Парвиза Шахбазова с генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсамом Аль-Гайсом.

Об этом сообщило министерство энергетики, передает Trend.

Было отмечено, что на встрече генеральный секретарь Хайсам аль-Гайс выразил поддержку председательству Азербайджана в COP29 и рассказал о мероприятиях, в которых он принял участие, в рамках COP29. Также генеральный секретарь отметил, что Азербайджан играет конструктивную роль в регулировании мирового рынка нефти.

На встрече были обсуждены глобальные тенденции на энергетическом рынке, перспективы нефтяной промышленности, важность сокращения выбросов и инвестирования во внедрение новых технологий для достижения "чистой энергии".

Были рассмотрены проекты в области возобновляемых источников энергии, реализуемые странами, представленными в формате "ОПЕК плюс", и вклад этих отношений сотрудничества в партнерство по "зеленой энергии". В частности, было отмечено участие ОАЭ и Саудовской Аравии в проектах возобновляемых источников энергии в Азербайджане и странах Центральной Азии.

В ходе беседы была подчеркнута важность взаимного сотрудничества в обеспечении стабильности энергетического рынка и подчеркнута важность продолжения таких диалогов.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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