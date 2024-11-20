Дания призывает к повышению целей климатического финансирования на COP29

БАКУ /Trend/ - Дания намерена сократить выбросы парниковых газов на 70 процентов к 2030 году.

Об этом заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Ларс Агаард Меллер, выступая на саммите COP29, сообщает Trend.

Меллер подчеркнул как достигнутый прогресс, так и проблемы, которые еще предстоит решить для достижения этой амбициозной цели.

"Когда мы ставили перед собой цель, она казалась почти невыполнимой", — сказал Меллер: "Мы начали с того, что приносило плоды — возобновляемые источники энергии, ветер, солнечная энергия, биометан, быстрое развитие электронной мобильности, энергоэффективность и CCS. Эти инструменты, в основном в энергетическом секторе, могут помочь нам продвинуться далеко вперед". Однако, по его словам, несмотря на успехи в энергетическом секторе, Дания по-прежнему сталкивается с проблемой сокращения выбросов в сельском хозяйстве, что оказалось более сложной задачей.

Меллер рассказал о новаторском сотрудничестве, которое состоялось этим летом, и назвал его значительным шагом вперед. Разнородная коалиция, включающая фермеров, профсоюзы, работодателей, природоохранные НПО и правительство, достигла исторического соглашения, несмотря на противоречия в интересах. "Этим летом в Дании произошло нечто удивительное", — отметил Меллер: "Мы собрались с фермерами, профсоюзами, работодателями и защитниками природы, чтобы договориться о крупнейшей за последнее время перестройке датского ландшафта".

Для дальнейшего сокращения выбросов в сельском хозяйстве Дания ввела климатический налог, став первой страной в мире, которая сделала это. "Чтобы пройти последнюю милю к цели сокращения выбросов на 70 процентов, нам пришлось выйти на новый уровень", — заявил он: "Мы добились этого с помощью первого в мире климатического налога на сельское хозяйство, который поможет нам сократить необходимые выбросы, сосредоточив внимание на рабочих местах и доступном продовольствии".

С широкой поддержкой парламентской коалиции Дания достигла политического соглашения, которое создает основу для реализации этих мер. "Мы нашли способ, но понимаем, что это не так просто, как кажется", — признал Меллер. "Одной из самых серьезных проблем в борьбе с изменением климата является поляризация. Мы должны серьезно относиться к проблемам людей".

Министр также подчеркнул важность международного сотрудничества, призвав к установлению новой амбициозной и достижимой цели по климатическому финансированию. "Финансы играют ключевую роль в укреплении доверия между странами", — отметил он. "Нам нужна новая цель по климатическому финансированию, которая создаст основу для новых национально определенных вкладов и активизации климата".

Меллер отметил важность предстоящего раунда NDC и призвал G20 взять на себя ведущую роль в принятии более амбициозных климатических обязательств. "Следующий раунд NDC имеет решающее значение, и мы рассчитываем на инициативу G20", — заключил он.