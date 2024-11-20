За последние три года импорт электромобилей в Азербайджан значительно вырос - Гюльназ Джавадова

БАКУ /Trend/ - За последние три года импорт электромобилей в Азербайджан вырос почти в 33 раза.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала Гюльназ Джавадова, главный советник Управления экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджана, на сессии "Озеленение городского транспорта" в рамках COP29.

"Импорт электромобилей в Азербайджан значительно возрос, увеличившись с 160 до более 5 тысяч автомобилей за последние три года, что составляет рост примерно в 33 раза.

Еще одним важным достижением является рост доли электромобилей на рынке импортируемых автомобилей. Эта доля увеличилась с 0,22 процента до 4,37 процента, что подтверждает значительный сдвиг в сторону экологически чистого транспорта", - сказала она.

По ее словам, сегодня в стране установлено более 600 зарядных устройств, более 70 процентов из них были установлены частным сектором.

"Для стимулирования использования экологически чистых автомобилей мы ввели освобождение от НДС в размере 18 процентов в январе 2022 года. Это освобождение распространяется не только на стоимость растаможки и продажи электрических и гибридных автомобилей, но и на импорт зарядных устройств для электрических автомобилей, обеспечивая бесперебойную поставку для устойчивой мобильности.

В декабре 2022 года мы также ввели освобождение от пошлины в размере 15 процентов на импорт электромобилей. Для увеличения финансовой доступности в банковской системе был снижен размер авансового платежа с 40 процентов до 10 процентов для электромобилей и до 20 процентов для гибридных автомобилей", - сказала Г.Джавадова.