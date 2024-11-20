Транспорт должен стать важной частью оценки климатических рисков - представитель Европейской комиссии

БАКУ /Trend/ - Транспорт должен стать важной частью оценки климатических рисков.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала заместитель генерального директора Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии (DG MOVE) Майя Бакранна сессии "Озеленение городского транспорта " в рамках COP29.

"Для успешной адаптации городского транспорта к изменению климата необходимо учитывать риски и строить гибкую инфраструктуру, способную восстанавливаться после катастроф. Без правильного планирования невозможно эффективно решать проблемы, и транспорт должен стать важной частью оценки климатических рисков", — сказала Бакранна.

По ее словам, города играют ключевую роль в зеленом переходе, и в Европейском Союзе предпринимаются шаги в нескольких направлениях.

"Во-первых, важно тщательно планировать городскую мобильность. Во-вторых, увеличивается доступность и привлекательность общественного транспорта.

Также развивается инфраструктура для пешеходов, велосипедистов и зарядных станций для экологичных автомобилей. Кроме того, внедряются инновационные решения, такие как совместное использование транспорта и эффективная логистика городских грузоперевозок.

Все эти меры входят в планы устойчивой городской мобильности ЕС, которые теперь обязательны для 431 крупного города в трансевропейской сети. Это означает, что города обязаны собирать данные и разрабатывать многомодальные транспортные хабы",- сказала она.