Азербайджан планирует продолжать тесное сотрудничество с UN Tourism

БАКУ /Trend/ - Планируется продолжение тесного сотрудничества с UN Tourism.

Об этом в ответ на вопрос Trend сказал руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянан Гасымов.

"Мы планируем продолжать тесное сотрудничество с UN Tourism для подписания соглашения. Поддержка и реализация соглашения требуют постоянных усилий и координации с UN Tourism и другими заинтересованными сторонами. Именно поэтому мы сотрудничаем с комитетом UN Tourism, согласовывая наши действия для интеграции и вовлечения новых участников, помогая им разрабатывать национальные процессы подачи заявок и обеспечивать их участие в национальных программах сотрудничества", - сказал он на пресс-конференции в рамках COP29.

Гасымов добавил, что Азербайджан твердо привержен борьбе с изменением климата.

"Мы осознаем, что, несмотря на значительную роль туризма в диверсификации нашей экономики, он также несет ответственность за снижение воздействия на окружающую среду. Применяя позитивный подход к интеграции климатических мер в туристическую отрасль и поддерживая их включение в программы сотрудничества и развития, мы стремимся создать туристический сектор, который будет способствовать достижению целей нашей страны по достижению углеродной нейтральности", - подчеркнул он.