В следующем году рост медианной пенсии в Азербайджане может достичь 400 манатов

БАКУ /Trend/ - В следующем году, ожидается достижение роста медианной пенсии в Азербайджане отметки в 400 манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что медианная пенсия достигает от 167 до 400 манатов.

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